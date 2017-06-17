عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائبه سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة وبحضور شريف فتحى وزير الطيران المدني واعضاء لجنة السياحة والطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية.

وذكر بيان اصدرته وزارة الطيران اليوم ، أن الاجتماع ناقش إتفاقية النقل الجوي بين حكومتي مصر والمجر، ومناقشة طلب احاطه مقدم من النائبين هيثم الحريري وثروت سويلم ، لوزير الطيران المدني بخصوص تشغيل مطار النزهة، بالاضافه الي مناقشة طلب إحاطة من النائبة مي البطران بخصوص بعض الملاحظات بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة .

وأشار البيان، إلى أنه خلال الإجتماع ناقشت النائبة سحر طلعت الإتفاقية الثنائية بين الحكومتين المصرية والمجرية فيما يخص النقل الجوي بين البلدين والتي تم الموافقه علي بنودها خلال الاجتماع .

ووأضاف أن سحر طلعت عرضت طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ ثروت سويلم، وهيثم الحريرى بشأن عدم افتتاح مطار النزهة على الرغم من الانتهاء من تجديده وتطويره، وذلك نظرا ً لأهمية مطار النزهة لأهالى الإسكندرية حيث أنه يقع فى نقطة متوسطة ما بين المناطق السكانية ومطار برج العرب، كما أنه تم تجديد المطار بما يقدر بـ 500 مليون جنيه ولم يتم استغلاله، ومازال العمل جارى بالمطار حتى الآن .

من جانبه، قال وزير الطيران المدنى ، إن المتغيرات خلال السنوات السابقة أدت الى وجود تحديات وتداعيات أمنية كبيرة ، اضافة الى تغيير المفاهيم الأمنية وخطط تأمين المطارات والطائرات.

كما أستعرضت النائبة مي البطران بعض الملاحظات الخاصة بمبنى الركاب رقم (2) فيما يخص تطوير الخدمة بالمبنى .