أعلن المدير الفني للمنتخب الروسي ستانيسلاف سالاموفيتش تشيرتشوف تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره نيوزلندا في افتتاح كأس القارات 2017 والمقامة بروسيا في الفترة من 17 يونيو وحتى الثاني من يوليو.

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: ايجور اكينفييف

الدفاع: فيكتور فاسين ، جيورجي ديزيكيا، يوري زيركوف

الوسط: دينيس جلوشكاف ، فيدور ، جولوفين ألكسندر ساميدوف، ألكسندر يروخين

الهجوم: دميتري بولوز ، فيدور سمولوف