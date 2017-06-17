قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بأن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا وافق على استثناء مساحة 500 متر مربع من قرار حظر البناء على الأراضي الزراعية وذلك لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام لأبناء محافظة الشرقية.

وأضاف المحافظ ، في تصريح صحفي اليوم ، إن تلك المساحة المستثناة أملاك دولة وكائنة بقرية منشأة ناصر بمركز أولاد صقر وستخصص لإقامة شونة للتحفظ على السيارات المخالفة التى يتم ضبطها على ذمة القضايا بمركز أولاد صقر.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة بهذا المشروع مع عدم السماح باى تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة .