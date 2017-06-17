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بالصور.. حفل مبسط وبدأ توافد الجماهير على ملعب افتتاح بطولة القارات 2017
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بالصور.. حفل مبسط وبدأ توافد الجماهير على ملعب افتتاح بطولة القارات 2017

2017-06-17 15:45:24

بدأت الجماهير فى التوافد إلى ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”، قبل وقت قليل من انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للقارات التى تجمع بين منتخبى روسيا صاحب الأرض والجمهور وضيفه النيوزيلندى.

وشهد حفل الافتتاح شكلا مبسطاً من الأقمشة والعارضية بالألوان الروسية الأحمر والأزرق والأبيض.

ويشارك المنتخب الروسى فى منافسات البطولة لأول مرة فى تاريخه باعتباره “البلد المنظم”، فيما يشارك منتخب نيوزيلندا بصفته بطلاً لأوقيانوسيا.

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