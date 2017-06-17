تنطلق اليوم السبت فعاليات بطولة كأس القارات في روسيا 2017 وذلك خلال الفترة من اليوم 17 يونيو الجاري إلى الثاني من يوليو المقبل.

ويلتقي في مباراة الافتتاح في تمام الخامسة عصر اليوم منتخبا روسيا صاحب الضيافة ونيوزيلندا، بملعب كريستوفيسكي، بمدينة سان بطرسبرج.

يدخل المنتخب الروسي البطولة لأول مرة في تاريخه باعتباره البلد المنظم لها، أما نيوزلندا فيمثل دول الأوقيانوسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

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