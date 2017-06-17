قام مندوبو منظومتي (أمان للمنتجات الغذائية - أمان للخير)، التابعين لوزارة الداخلية، بتوزيع وجبات إفطار صائم على المواطنين وقت آذان المغرب بالشوارع والميادين.

وقام أفراد منظومتي (أمان للمنتجات الغذائية - أمان للخير) بتوزيع وجبة إفطار صائم على المارة وراكبي السيارات المتزامن تواجدهم بالطريق وقت آذان المغرب، وذلك من خلال مندوبي المنظومتين بعدد من الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في العديد من المجالات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته، واهتمام الوزارة بتفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية، والتي تدعم علاقات التواصل معهم.. وفي ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة (أمان) للمواد الغذائية.