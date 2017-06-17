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محافظ البحيرة: 1207 طلبات تقنين وضع يد على أراضى أملاك الدولة بدمنهور
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

محافظ البحيرة: 1207 طلبات تقنين وضع يد على أراضى أملاك الدولة بدمنهور

2017-06-17 15:32:49

أكدت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور تلقت 1207 طلبات لتقنين أراضي أملاك الدولة، موضحة أن الوحدة شكلت لجنة لتلقى الطلبات من واضعي اليد لفحصها.
ووجهت المحافظ - في تصريح اليوم /السبت/ - بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت ببدء عملها فى فحص تلك الطلبات والانتقال على الطبيعة لرفع تلك الأراضى ومراجعة استيفاء مستنداتها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات وقرارى رئيس مجلس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006 و2843 لسنة 2009 بشأن التصرف فى الأراضى لواضعى اليد عليها.

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