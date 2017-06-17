أكدت وسائل إعلام أن شركة جوجل قامت مؤخرا بتوظيف المهندس، مانو جولاتي، أحد أبرز مصممي المعالجات في شركة آبل للعمل لديها.

ووفقا للمعلومات فإن “عمل جولاتي الجديد في جوج سيتضمن تطوير المعالجات التي ستركب في هواتف بيكسل التي تنتجها الشركة، كما سيشغل منصب كبير المصممين المشرفين على مشروع (System-on-a-Chip)، وذلك لتطوير عدد من الأجهزة التي باشرت غوغل تطوريها بدءا من العام الماضي”.

وحول انتقال جولاتي من آبل، ذكر موقع Variety أن “آبل كانت قد سجلت 15 براءة اختراع لمعالجات وأجهزة إلكترونية مميزة كان جولاتي أحد المساهمين الأساسيين في تطويرها، وبالإضافة لعمله في آبل، يملك هذا المهندس خبرة 27 عاما، عمل خلالها في أهم شركات تطوير التكنولوجيا كـ(AMD) و(Broadcom)”.

ومن أهم إنجازات جولاتي في آبل، مساهمته في تصميم معالج “A4” الذي رُكب على حواسب آيباد اللوحية وهواتف “آيفون-4” وأجهزة “Apple TV” من الجيل الثاني.

ويذكر أن أجهزة بيكسل التي سيعمل جولاتي على تطويرها، مزودة حاليا بمعالجات من إنتاج شركة Qualcomm، حيث طرحت غوغل في أكتوبر العام الماضي جهازين من هذه السلسلة هما “Pixel” و“Pixel XL”، اللذان صنفا من أفضل الأجهزة الذكية المطروحة في الأسواق حاليا.