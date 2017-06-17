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كريس وود يقود هجوم نيوزلندا أمام روسيا في افتتاح القارات
منتخب نيوزلندا

كريس وود يقود هجوم نيوزلندا أمام روسيا في افتتاح القارات

2017-06-17 16:20:40

أعلن المدير الفني لمنتخب نيوزلندا أنتوني هدسون، تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه مضيفه روسيا في افتتاح كأس القارات بعد قليل ، والمقامة في الفترة من 17 يونيو وحتى الثاني من يوليو القادم.

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: ستيفان مارينوفيتش

الدفاع: ديكلان واين، ميشائيل بوكسال ، اندرو ديرانت،

الوسط: مايكل ماكجلينشي، كيب كولفاي ، تومي سميث ، ماركو روجاس

الهجوم: كوستا باربروزيس، كريس وود

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