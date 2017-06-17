تخطط سلطات الفضاء الصينية لتربية الديدان وزراعة البطاطا في حاويات خاصة على سطح القمر، ما قد يجعله أقرب ليكون صالحا للحياة.

وكشفت السلطات الصينية عن خططها الأسبوع الماضي، لنقل حاوية صغيرة يبلغ وزنها 3 كغ، إلى سطح القمر عبر المركبة القمرية “Chang’e 4”، في عام 2018.

وقال تشانغ يوان شون، كبير مصممي الحاوية، إن الحاوية التي يقوم بتطويرها فرق البحث بقيادة جامعة، Chongqing، ستنقل البطاطا وبيض دود القز إلى سطح القمر.

وأضاف تشانغ: “سيفقس البيض ليتحول إلى دود القز، الذي يمكنه إنتاج ثاني أكسيد الكربون، بينما تُطلق البطاطا الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، وبذلك سنتمكن من إنشاء نظام بيئي بسيط على سطح القمر”.

ويدرك الباحث تشانغ أن إقامة النظام البيئي على القمر، لن يكون سهلا، مشيرا إلى أن التحكم بدرجة الحرارة وإمدادات الطاقة، ستكون من أكبر العقبات.

ويذكر أن درجة الحرارة على القمر ليست مثالية لنمو النباتات والحشرات، حيث يستطيع معظمها الازدهار في درجات حرارة تتراوح بين 1 و30 درجة مئوية. وتتراوح درجة الحرارة على القمر بين -170 و120 درجة مئوية.

وتتميز الحاوية بوجود طبقة عازلة وأنابيب صغيرة، لدعم نمو النباتات والحشرات داخلها، للمساعدة في مكافحة هذه المشكلة، وفقا لتقرير Chongqing Morning. كما سيتم تركيب بطاريات خاصة لتوفير إمدادات الطاقة الثابتة.

وقال شيه جينغ شين، كبير مصممي المشروع، إن الغرض من المهمة هو التحضير لاستعمار القمر في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، واجهت ناسا صعوبات فيما يتعلق بمشروع زراعة البطاطا، في محاكاة تجريبية لبيئة المريخ، ضمن صحراء أتاكاما في بيرو، خلال العام الماضي.

كما نجح فريق من العلماء الهولنديين في زراعة المحاصيل، بتربة تحاكي تلك الموجودة على سطح المريخ، في العام الماضي.