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زحل يصطف بمحاذاة الأرض والشمس في ظاهرة كونية فريدة
زحل

زحل يصطف بمحاذاة الأرض والشمس في ظاهرة كونية فريدة

2017-06-17 15:17:33

شهدت ليلة الخميس 15 يونيو ظاهرة كونية اصطف فيها كوكب زحل بمحاذاة الأرض والشمس، وكانت محط أنظار علماء الفلك.

وعندما يصل زحل إلى الميل الكامل بمواجهة مباشرة مع كوكب الأرض، ستُضاء حلقاته بأشعة الشمس، كما سيتمكن المراقبون من مقارنة تجمع السحب، على كل من زحل وكوكب المشتري العملاق.

وتوقع علماء الفلك رؤية نطاقات سحابية أكثر غموضا، حول كوكب زحل، وفقا لوكالة ناسا.

ويمكن رصد العديد من الأقمار، بما في ذلك قمر تيتان، الذي يدور حول زحل كل 16 يوما، وهو أكبر بنسبة 50% من القمر الذي يدور حول الأرض، بينما يستغرق القمر 27 يوما للدوران حول الأرض.

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