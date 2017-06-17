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البيت الأبيض: ترامب وعائلته للمرة الأولى في كامب ديفيد
ترامب وابو مازن

البيت الأبيض: ترامب وعائلته للمرة الأولى في كامب ديفيد

2017-06-17 15:13:38

 

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته سيتوجهون للمرة الأولى إلى منتجع كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وكتبت ستيفاني جريشام مديرة الاتصالات الخاصة بالسيدة الأولى ميلانيا ترامب - في حسابها الرسمي على موقع (تويتر) - “العائلة الأولى تتجه إلى كامب ديفيد. نتمنى عطلة رائعة للجميع”.
وقال موقع (ذا هيل) الأمريكي إن هذه هي أول زيارة لترامب كرئيس إلى كامب ديفيد، الذي يعتبر الملاذ التقليدي للرؤساء الأمريكيين على مر التاريخ، مشيرا إلى أن ترامب منذ تنصيبه في يناير اختار قضاء عطلات نهاية الأسبوع في نوادي الجولف الخاصة به في فلوريدا ونيوجيرسي.
وأشار الموقع إلى أن الرؤساء السابقين استخدموا منتجع كامب ديفيد في ولاية ماري لاند في استخدامات شخصية وكذلك في استضافة كبار الشخصيات، مثل رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين وينستون تشرشل وتوني بلير، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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