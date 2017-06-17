أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة لقاء افتتاح كأس القارات بروسيا 2017 للحكم الدولي الكولومبي وليمار رولدان، والمقرر لها اليوم السبت .

وأوضح فيفا أن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية سيضم أيضا المساعدين ألكسندر جوزمان وكريستيان دي لا كروز، إلى جانب الأمريكي مارك جيجر، حَكَما رابعا.

وكان رولدان قد شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2014 وأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكذلك بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، التي أُقيمت بتركيا عام 2013، وكأس العالم للأندية 2015 باليابان.

ويختبر «فيفا»، خلال البطولة، نظام استعانة الحكام بتقنية الفيديو، وقد عين ثلاثة حكام فيديو للمباراة الافتتاحية، وهم: البرازيلي ساندرو ريتشي، والكندي جو فليتشر، والباراجوياني إنريكي كاسيريس.

ويتواصل حَكَم الفيديو مع حَكَم الساحة عبر اتصال لاسلكي، وعند الضرورة، تُجرى مراجعة الصور المسجلة للقطات قبل اتخاذ القرارات المهمة مثل المتعلقة بمنطقة الجزاء والبطاقات الحمراء والأهداف.