طالب رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لحل الأزمة والنظر إليها من الناحية الاستراتيجية وبطريقة عادلة.

ودعا رئيس وزراء قطر السابق، في حديث مع قنا (CNN)، السعودية ودول الخليج بـ”النظر إلى قطر كشقيق أصغر”.

وقال بن جاسم: “أعتقد أن ما حدث لامس نزاهتنا من حيث الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الأمر، ولم نعتد على هذا النوع من الإهانات، وأعتقد أن ذلك سيترك جرحا”.

وأضاف: “عليهم أن ينظروا إلى قطر كشقيق أصغر وبلد صغير ولكن لها ذات النزاهة”.

وتابع: “يجب الحوار حول ما إذا كانت ثمة أخطاء أم أن هذا كله افتعل لسببٍ أبعد مما يمكننا العمل أو المساعدة فيه وبسبب آخرين يريدون القيام بسياسات مختلفة دون التشاور معنا”.

وفي 5 يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”.