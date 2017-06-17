الصحة : فحص ٤٩٢ الف مريض .. وأجراء ٨ آلاف عملية جراحية بمستشفيات القاهرة2017-06-17 14:56:28
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة عن فحص 492 الف و 730 مريض ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المديرية، واجراء 8 الاف و304 عملية جراحية ، خلال شهر مايو الماضى .
وأوضح الدكتور حسام الخطيب ،مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة ، أنه بلغ عدد المرضى المترددين على قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفيات المديرية 77 ألف و 347 مريض ، و عدد المرضى بالأقسام الداخلية 6 الاف و304 مريض، كما تم تجميع الف و789 كيس دم بواسطة بنوك الدم ، و فحص 206 ألف و932 عينة بالمعامل ، كما بلغ عدد حالات الأسنان 116 الف و 879 حالة ، و عدد المترددين على وحدات الرعاية الصحية الأولية 614 ألف و379 مواطن ومواطنة.
وفيما يخص التطعيمات أشار “الخطيب ” الى تطعيم 104 الف و148 طفل للتطعيمات الاساسية وكما تم اعطاء 9 الاف و337 سيدة حامل للتطعيمات اللازمة ، لافتا الى عقد 234 ما بين ندوة ولقاء جماهيري للتوعية بتنظيم الاسرة بحضور 8 الاف و25 مستفيد .
وأضاف ا”لخطيب” أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة 48 الف و545 مريض يشمل 36الف و740 مريض جراحات و 4الاف و70 مريض غسيل كلوى ، و7 الاف و735 مريض فيروس “سى “.
و بخصوص نشاط مراقبة الأغذية فقد تم اعدام 3 طن و473 كجم أغذية متنوعة ، و416 لتر مشروبات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما تم المرور علي 713 منشأة غذائية ، واخطار الحي بغلق 164 منشأة لمخالفتها للاشتراطات الصحية ، كما تم سحب 2431 عينة وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها ،وتحرير 671 محضر حيال المخالفات ، كما تم إصدار 4الاف و326 شهادة صحية للعاملين بمجال الاغذية.
وأشار ” الخطيب ” الى أنه تم اصدار ترخيص لــ8 صيدليات عامة ، فيما الغى ترخيص 6 مؤسسات صيدلية وعمل 3 لجان لاعدام الادوية منتهية الصلاحية ، مضيفا أن إدارة العلاج الحر قامت بإصدارترخيص ل 37 منشأة طبية ، فيما الغى ترخيص 9 منشأت لمخالفتها للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى إغلاق 36 منشأة صحية.
وفيما يخص مراقبة مياه الشرب فقد بلغت عينات الشبكة العامة 1404 عينة ، وعينات الصهاريج أعلى العمارات 201 عينة ، فيما بلغ عدد عينات مياه النيل لرصد الملوثات 8 عينات، وعينات مياه الصرف على النيل 5 عينات ، أما عدد عينات مياه الغسيل الكلوي 165 عينة ، وعدد عينات مياه حمامات السباحة 61 عينة.
أما القوافل الطبية فقد بلغ عدد المترددين عليها 2453 منتفع ، حيث تم إجراء 170 فحص معملى واشعة وعقد ندوتين تثقيف صحي بحضور 250 مستفيد.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
إيقاف الحساب الرسمي الخاص بقناة "الجزيرة" على "تويتر"
أفادت تقارير إخبارية بأن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوقف اليوم السبت 17 يونيو، الحساب الرسمي الخاص بقناة «الجزيرة» القطرية؛ بسبب نشر القناة الدعاية الخاصة ...Sat, 17 Jun 2017 09:18:31 GMT
-
قرقاش: ثقة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بدولة قطر «صفر»
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن ثقة الإمارات وحلفائها بدولة قطر “صفر”، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب، حسب ما ...Sat, 17 Jun 2017 10:13:32 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي ...
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم…Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT