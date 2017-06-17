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الصحة : فحص ٤٩٢ الف مريض .. وأجراء ٨ آلاف عملية جراحية بمستشفيات القاهرة
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الصحة : فحص ٤٩٢ الف مريض .. وأجراء ٨ آلاف عملية جراحية بمستشفيات القاهرة

2017-06-17 14:56:28
مـحـيـط ـ مــروة رزق

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة عن فحص 492 الف و 730 مريض ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المديرية، واجراء 8 الاف و304 عملية جراحية ، خلال شهر مايو الماضى .

وأوضح الدكتور حسام الخطيب ،مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة ، أنه بلغ عدد المرضى المترددين على قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفيات المديرية 77 ألف و 347 مريض ، و عدد المرضى بالأقسام الداخلية 6 الاف  و304 مريض، كما تم تجميع الف و789 كيس دم بواسطة بنوك الدم ، و فحص 206 ألف و932 عينة بالمعامل ، كما بلغ عدد حالات الأسنان 116 الف و 879 حالة ، و عدد المترددين على وحدات الرعاية الصحية الأولية 614 ألف و379 مواطن ومواطنة.

وفيما يخص التطعيمات أشار “الخطيب ” الى تطعيم 104 الف و148 طفل للتطعيمات الاساسية وكما تم اعطاء 9 الاف و337 سيدة حامل للتطعيمات اللازمة ، لافتا الى عقد 234 ما بين ندوة ولقاء جماهيري للتوعية بتنظيم الاسرة بحضور 8 الاف و25 مستفيد .

وأضاف ا”لخطيب”  أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة 48 الف و545 مريض يشمل 36الف و740 مريض جراحات و 4الاف و70 مريض غسيل كلوى ، و7 الاف و735 مريض فيروس “سى “.

و بخصوص نشاط مراقبة الأغذية فقد تم  اعدام 3 طن و473 كجم أغذية  متنوعة  ، و416 لتر مشروبات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما تم المرور علي 713 منشأة غذائية  ، واخطار الحي بغلق 164 منشأة لمخالفتها للاشتراطات الصحية ، كما تم سحب 2431 عينة وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها ،وتحرير 671 محضر حيال المخالفات ، كما تم إصدار 4الاف و326 شهادة صحية للعاملين بمجال الاغذية.

وأشار ” الخطيب ” الى  أنه تم اصدار ترخيص لــ8 صيدليات عامة  ، فيما الغى ترخيص 6 مؤسسات صيدلية وعمل 3 لجان لاعدام الادوية منتهية الصلاحية  ، مضيفا أن إدارة العلاج الحر قامت بإصدارترخيص ل 37 منشأة طبية ، فيما الغى ترخيص  9 منشأت لمخالفتها للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى إغلاق 36 منشأة صحية.

وفيما يخص مراقبة مياه الشرب فقد بلغت عينات الشبكة العامة 1404 عينة ، وعينات الصهاريج أعلى العمارات 201 عينة ، فيما بلغ عدد عينات مياه النيل لرصد الملوثات 8 عينات، وعينات مياه الصرف على النيل 5 عينات ، أما عدد عينات مياه الغسيل الكلوي 165 عينة ، وعدد عينات مياه حمامات السباحة 61 عينة.

أما القوافل الطبية فقد بلغ عدد المترددين عليها 2453 منتفع ، حيث تم إجراء 170 فحص معملى واشعة وعقد ندوتين تثقيف صحي بحضور 250 مستفيد.

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