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إغلاق خطي مترو أنفاق لندن تحسبًا لانهيار برج جرينفيل
حريق جرينفيل

إغلاق خطي مترو أنفاق لندن تحسبًا لانهيار برج جرينفيل

2017-06-17 15:00:52


أغلقت وزارة النقل البريطانية خطي مترو أنفاق، غرب لندن، خوفًا من انهيار برج جرينفيل في أي لحظة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشب حريق هائل في الطوابق العليا لبرج “جرينفيل” المكون من 27 طابقًا، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 27 آخرين وفقدان أكثر من 70.

وقال سكان برج جرينفيل، في لندن، إن المبنى المكون من 27 طابقًا ليس مزودًا بإنذار حريق مركزي، موضحين أن رشاشات المياه فشلت في إخماد النيران.

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