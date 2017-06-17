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نصائح للتخلص من عسر الهضم والانتفاخ وحروق المعدة بعد الأكل
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نصائح للتخلص من عسر الهضم والانتفاخ وحروق المعدة بعد الأكل

2017-06-17 14:54:43

ينصح البروفسور الفرنسي روبير بوناموزج المتخصص في أمراض المعدة والأمعاء في مستشفى افيسن الفرنسية، الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق والانتفاخ وآلام المعدة والحروق بعدم تناول الطعام والذي يصبح مسئولا عن 99% من عسر الهضم بعدم تناول السكريات أو الأملاح وخفض التدخين والمشروبات الغازية والكحوليات والأطعمة الغنية باللاكتوز والألبان والجلوتين.

وأوصى البروفسور بشرب النعناع لتخفيف التقلصات والاضطرابات الهضمية والقولون العصبي ويتم غلي ملعقة من ورق النعناع في 150 ملليتر ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق ويشرب منها من 3 إلى 4 مرات في اليوم بين الوجبات أو بعدها وتناول أقراص الفحم لأصحاب القولون العصبي والبعد عن مدرات البول حتى في حالة الإمساك وتناول الألياف.

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