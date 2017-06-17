تنطلق اليوم السبت فعاليات بطولة كأس القارات في روسيا 2017 وذلك خلال الفترة من 17 يونيو الجاري إلى الثاني من يوليو المقبل.

يشارك في البطول 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين هم روسيا ونيوزلندا والبرتغال والمكسيك في المجموعة الاولى وتشيلسي واستراليا والمانيا والكاميرون في المجموعة الثانية.

ويحتضن ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت روسيا، المباراة الأفتتاحية فى بطولة كأس العالم للقارات التى تجمع بين منتخبى روسيا ونيوزيلندا، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويشارك المنتخب الروسى فى منافسات البطولة لأول مرة فى تاريخه، وباعتباره “البلد المنظم”، فيما يشارك منتخب نيوزيلندا بصفته بطلاً لكأس أمم أوقيانوسيا، وللمرة الرابعة فى تاريخه.

ويسعى منتخب روسيا لتحقيق الفوز وتقديم عرضاً قوياً فى ضربة البداية أمام نيوزيلندا، لاسيما وأن تلك المسابقة تعد فرصة ثمينة لصاحب الأرض لإظهار قدراته أمام العالم، ومحو الصورة الباهتة التى ظهر عليها فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت فى فرنسا الصيف الماضي، وذلك قبل عام واحد على إستضافة الحدث الرياضى الأكبر وهو كأس العالم.

فى المقابل يسعى منتخب نيوزيلندا لتحقيق المفاجآة بالحصول على نقطة التعادل على الأقل قياساً بفارق الإمكانيات البدنية والفنية الذى يصب فى صالح المنتخب الروسي، علماً بأن نيوزيلندا لم تحصد سوى نقطة واحدة فى 9 مباريات طوال تاريخ المسابقة، بعدما خسرت فى ثمانية مباريات وتعادلت أمام العراق فى نسخة 2009 التى أقيمت بجنوب أفريقيا.