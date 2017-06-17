

قدم دفاع هاني أحمد حسن المتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، صورا شبه عارية بصحة فتيات للمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وقال فهمي للدفاع: “تفيد المحكمة في إيه؟ ما ينفعش الكلام ده”، ليرد الدفاع إن ذلك يدل على أن المتهم يعمل في مجال السياحة، وأن ذلك لا يتناسب مع ما هو منسوب إليه من اتجاهات سياسية ودينية.

وأثبتت المحكمة، في هذا الصدد، أن الدفاع قدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية، وقرر أنها خاصة بالمتهم، وتبين أن بصحبته فتيات بلباس البحر، واستفسرت المحكمة عن أهمية الصور المقدمة للمتهم وبصحبته فتيات شبه عاريات، فقرر الدفاع أنها للتدليل على أن المتهم يعمل بالسياحة مما ينفي اتجاهاته الفكرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.