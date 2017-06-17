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علاج الشقوق الجلدية في البطن بكريمات مغذية لتفادي التشققات
انتفاخ البطن

علاج الشقوق الجلدية في البطن بكريمات مغذية لتفادي التشققات

2017-06-17 14:52:30

أكدت طبيبة الأمراض الجلدية الفرنسية ناتالى بوشون أن هناك العديد من النساء اللاتي يعانين من تشققات في جلد البطن يرجع سببها الأول في الاضطرابات الهرمونية التي تظهر في سن البلوغ، وعلى عكس ما هو مشاع فإن 30% منها تكون بسبب فترات الحمل ويكفي استشارة الأمهات في هذه الحالة لأن هذه الظاهرة غالبا ما تكون وراثية.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أنه من الصعب التخلص من هذا الشريط الوردي أو البنفسجي والذي يتحول إلى اللون الأبيض من شدة الالتهاب ولكي تتفادى هذه الخطوط يمكن استخدام الكريم المغذي للجلد أو الزيوت الطبيعية.

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