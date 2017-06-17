قال اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الهيئة توفر أتوبيسات بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تشغيل 34 خط أتوبيس جديد تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، لخدمة المناطق السياحية والترفيهية، بواقع 144 سيارة جديدة تم اختيارها بين السيارات الجديدة.

وأوضح أنه سيتم تقديم الخدمات متمثلة في خطوط سير لحدائق “ابن سندر، بدر، ملاهي جيرو لاند، ملاهي السندباد بمنطقة النزهة الجديدة”، والدفع بخطوط سير “للحديقة اليابانية، حديقة 6 أكتوبر” بمنطقة حلوان، بالإضافة إلى “حدائق المحمدي، ودار العلوم، وحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، وحديقتي الحيوان والأورمان”.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 5 وحدات نهرية سياحية، وعدد من الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى تشغيل خطوط هيئة النقل العام التي تغطي خدماتها كافة مناطق السياحية.