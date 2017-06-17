ضيق التنفس الليلي يكون ناتجا عن الحساسية أو الربو2017-06-17 14:50:16
أوضحت دراسة أجراها طبيب الأمراض الصدرية الفرنسي آرمين ايزاديفار في مستشفى سان دونيس أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 40 عاما ويشتكون من ضيق التنفس ليلا والذين لديهم مشكلة في هذه العملية إما أنهم يعانون من الحساسية الناتجة عن التهابات مخاطية في الأنف التي تصيب 20% من الفرنسيين أو الربو الذي يصيب ما بين 7 إلى 10% أي نحو 5 ملايين شخص في فرنسا.
ويرى طبيب الأمراض الصدرية الفرنسي أن هذا النقص في التنفس يكون بسبب التدخين أو التلوث أو الضغط النفسي أو الرياضة أو الدورة الشهرية، يجب اللجوء إلى الطبيب للمساعدة في تحديد العلاج بعد أخذ بعض الإجراءات مثل الاختبارات الإكلينيكة أو قياس التنفس لتحديد العلاج.
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