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اليوجا" تبعد شبح السرطان عبر تغيير الحمض النووي للإنسان
اليوجا

اليوجا" تبعد شبح السرطان عبر تغيير الحمض النووي للإنسان

2017-06-17 14:47:33

قال باحثون بريطانيون إن اليوجا ومختلف وسائل التأمل بشكل عام تقلل خطر الإصابة بالسرطان من خلال تغيير الحمض النووي الخاص بالإنسان.

وأشار الباحثون من جامعة كوفنتري إلى أن الأشخاص الذين يمارسون ما يعرف ب”تداخلات العقل والجسم” مثل اليوجا والتأمل تفرز أجسامهم معدلات أقل من الجزيئات التي تنشط الجينات المرتبطة بالالتهابات.
وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الالتهابات ترتبط بالسرطان والشيخوخة المبكرة وضعف الصحة النفسية.

وأضاف الباحثون أن ملايين الأشخاص حول العالم يتمتعون بالفعل بالفوائد الصحية لليوجا والتأمل، لكنهم قد لا يدركون أن هذه الفوائد تبدأ عند مستوى الجزيئات ويمكن أن تغير الطريقة نشاط الجينات.
وأوضحوا أن الأمر ببساطة هو أن “تداخلات العقل والجسم” تتسبب في توجيه المخ لعمليات الحمض النووي في طريق يقود في النهاية لتحسين الصحة بشكل عام.

وحلل الباحثون 18 دراسة أجريت على مدار 11 عاما، فأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اليوجا والتأمل تفرز لديهم كميات أقل من الجزيئات التي تنشط الجينات المرتبطة بالالتهابات، وهي جزيئات يطلقها الجسم عادة كرد فعل بعد المرور بضغوط.

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