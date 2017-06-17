إحباط تهريب 12 مخطوطة أثرية بمطار القاهرة2017-06-17 14:47:12
تمكنت سلطات جمارك البريد المصرى بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية قادمة داخل 3 طرود من إثيوبيا.
وقالت مصادر جمركية بقرية بضائع مطار القاهرة، إنه أثناء قيام الوردية الثالثة بجمرك البريد المصري برئاسة حمدان حسن “القادم بالضبط”، وأحمد رشاد مأموري الجمرك، وذلك بوجود مدير جمرك الورديات علوي حافظ بأعمال الكشف على 3 طرود شخصية واردة من إثيوبيا باوزان 1.8 كيلو جرام، و2.4 كيلو جرام، و4.5 كيلو جرامات، تبين أنها تحتوي على 5 مصاحف قديمة ومخطوطه كلهم باليد، وقطعة “قدر ماء”، و6 مقبض سلاح لجنجر أو سيف.
وأمر علوي حافظ مدير جمرك الورديات، أمر بحجزهم للعرض على لجنة الآثار.
وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام طرود البريد، أمر باستدعاء اللجنة الأثرية بمطار القاهرة الجوي للتأكد من الاشتباه من عدمه، وأمر بتشكيل فريق ضم كلا من عماد محمد عزت وأحمد رجب مديري إدارة الحركة، وجون جميل رئيس قسم الحركة، لتحرير استمارة جرد بالمضبوطات، وحجز الطرود وتحرير محضر بالواقعة.
وبعد العرض على اللجنة الأثرية بمطار القاهرة الجوي، أنتهي تقريرهم إلى صحة اشتباه الجمارك من أن المضبوطات أثرية وتعود للعهد العثماني، وتخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأكدوا صحة اشتباه الجمرك وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.
وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرود، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للآثار بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار، وطبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 والخاص بحماية المخطوطات.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
إيقاف الحساب الرسمي الخاص بقناة "الجزيرة" على "تويتر"
أفادت تقارير إخبارية بأن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوقف اليوم السبت 17 يونيو، الحساب الرسمي الخاص بقناة «الجزيرة» القطرية؛ بسبب نشر القناة الدعاية الخاصة ...Sat, 17 Jun 2017 09:18:31 GMT
-
قرقاش: ثقة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بدولة قطر «صفر»
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن ثقة الإمارات وحلفائها بدولة قطر “صفر”، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب، حسب ما ...Sat, 17 Jun 2017 10:13:32 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي ...
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم…Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT