

تمكنت سلطات جمارك البريد المصرى بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية قادمة داخل 3 طرود من إثيوبيا.

وقالت مصادر جمركية بقرية بضائع مطار القاهرة، إنه أثناء قيام الوردية الثالثة بجمرك البريد المصري برئاسة حمدان حسن “القادم بالضبط”، وأحمد رشاد مأموري الجمرك، وذلك بوجود مدير جمرك الورديات علوي حافظ بأعمال الكشف على 3 طرود شخصية واردة من إثيوبيا باوزان 1.8 كيلو جرام، و2.4 كيلو جرام، و4.5 كيلو جرامات، تبين أنها تحتوي على 5 مصاحف قديمة ومخطوطه كلهم باليد، وقطعة “قدر ماء”، و6 مقبض سلاح لجنجر أو سيف.

وأمر علوي حافظ مدير جمرك الورديات، أمر بحجزهم للعرض على لجنة الآثار.

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام طرود البريد، أمر باستدعاء اللجنة الأثرية بمطار القاهرة الجوي للتأكد من الاشتباه من عدمه، وأمر بتشكيل فريق ضم كلا من عماد محمد عزت وأحمد رجب مديري إدارة الحركة، وجون جميل رئيس قسم الحركة، لتحرير استمارة جرد بالمضبوطات، وحجز الطرود وتحرير محضر بالواقعة.

وبعد العرض على اللجنة الأثرية بمطار القاهرة الجوي، أنتهي تقريرهم إلى صحة اشتباه الجمارك من أن المضبوطات أثرية وتعود للعهد العثماني، وتخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأكدوا صحة اشتباه الجمرك وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرود، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للآثار بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار، وطبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 والخاص بحماية المخطوطات.