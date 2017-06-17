أوضحت دراسة أجراها فريق من علماء المخ والأعصاب الفرنسيين بجامعة “باريس” أن مريض /الموت الدماغي/ يمكن أخذ الأعضاء منه وزرعها في المرضى الذين هم بحاجة إليها.. أما في حالة مرضى الغيبوبة يمكن أيضا أخذها بعد إجراء الاختبار على نوعية الأنسجة للتبرع بها للمرضى الذين هم بحاجة إليها.

وأشارت الدراسة إلى أن مريض /الموت الدماغي/ يتنفس عن طريق الأجهزة الصناعية كذلك القلب يحتاج لجهاز لاستمرار ضرباته وتدفق الدم إليه، أما مرضى الغيبوية فالدم يجري في المخ مما يجعله يتحكم في بعض وظائف الجسم.. وهنا يأتي الاختلاف الواضح بين /الموت الدماغي/ و/الكوما/.