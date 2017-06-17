حبس 5 متهمين 15 يوما لاتهامهم بالتحريض على العنف في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس أحمد عز الدين، اليوم /السبت/، حبس 5 أشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر وخرق القانون والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان جهاز الأمن الوطني بالسويس قد ألقى القبض على المتهمين الخمسة، وقام بعرضهم على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وتم نقلهم إلى سجن عتاقة بالسويس للتنفيذ.