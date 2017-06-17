قال مدير عام مديرية الزراعة بدمياط المهندس محمد عبدالله إنه تمت زراعة 40 ألفا و700 فدان من الأرز بنطاق المحافظة، وذلك من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها هذا العام، والتي تبلغ 57 ألف فدان.

وأضاف عبدالله - في تصريح اليوم /السبت/ - إن محافظة دمياط تقوم بزراعة الأرز من أنواع “سخا101”، و”سخا 102”، و”سخا 103”، موضحا أن هذه الأنواع تعطي إنتاجا يقدر في المتوسط بثلاثة ونصف طن للفدان الواحد، مشيرا إلى أن عملية الزراعة تسير بشكلها الطبيعى دون أي عقبات.