 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 03:31 مساءً
روابط سريعة
زراعة 40 ألفا و700 فدان أرز بدمياط
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

زراعة 40 ألفا و700 فدان أرز بدمياط

2017-06-17 14:40:04

قال مدير عام مديرية الزراعة بدمياط المهندس محمد عبدالله إنه تمت زراعة 40 ألفا و700 فدان من الأرز بنطاق المحافظة، وذلك من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها هذا العام، والتي تبلغ 57 ألف فدان.

وأضاف عبدالله - في تصريح اليوم /السبت/ - إن محافظة دمياط تقوم بزراعة الأرز من أنواع “سخا101”، و”سخا 102”، و”سخا 103”، موضحا أن هذه الأنواع تعطي إنتاجا يقدر في المتوسط بثلاثة ونصف طن للفدان الواحد، مشيرا إلى أن عملية الزراعة تسير بشكلها الطبيعى دون أي عقبات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3