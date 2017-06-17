قريبا.. أصغر ريموت كونترول للتحكم في جميع الأجهزة في وقت واحد2017-06-17 14:36:14
قريبا.. ستصبح جميع الأجهزة الكهربائية في قبضتك وتحت سيطرتك، كل شيء، بدءا من الهواتف الذكية إلى التكنولوجيا المصرفية .. فقد نجح فريق من الباحثين الكنديين في جامعة (كوينز) فى أوتاواه، في تطوير طريقة تقنية جديدة بشرائح ثنائية الأبعاد أطلق عليها “الجدار”، ليتم حفظها في مواد بلورية.
وأوضح الباحثون أن الشرائح ثنائية الأبعاد شديدة الرقة ومزودة بطبقات رقيقة من الذرات سيتم منها تصنيع جهاز شديد الدقة صغير للتحكم في جميع الأجهزة الإلكترونية.
كما يعني أنه يمكن في المستقبل إنشاء أجهزة إلكترونية أصغر حجما، إذ يمكن للدوائر الإلكترونية أن تعيد تشكيل نفسها باستمرار أداء عدد من المهام، بدلا من مجرد القيام بوظيفة واحدة فقط.
وأوضح الفيزيائي مارتي جريج، أن جميع جوانب الحياة الحديثة تقريبا مثل الاتصالات والرعاية الصحية والمالية والترفيه تعتمد على الأجهزة الدقيقة.. ويزداد الطلب على تكنولوجيا أكثر قوة وأصغر حجما، مما يعني أن أصغر الأجهزة تتكون الآن من عدد قليل من الذرات – وهي جزء صغير لا يتعد عرض شعرة الإنسان.
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