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الاتحاد الأفريقي يحث جيبوتي وإريتريا على الهدوء وضبط النفس
الحدود بين جيبوتي و ارتريا

الاتحاد الأفريقي يحث جيبوتي وإريتريا على الهدوء وضبط النفس

2017-06-17 14:33:09
أ ش أ

حث الاتحاد الأفريقي اليوم السبت جيبوتي وإريتريا على الهدوء وضبط النفس في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن جيبوتي قد اتهمت إريتريا بإرسال جنود إلى منطقة حدودية متنازع عليها بعد انسحاب قوات حفظ السلام القطرية منها.

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