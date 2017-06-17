حث الاتحاد الأفريقي اليوم السبت جيبوتي وإريتريا على الهدوء وضبط النفس في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن جيبوتي قد اتهمت إريتريا بإرسال جنود إلى منطقة حدودية متنازع عليها بعد انسحاب قوات حفظ السلام القطرية منها.