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"مصر للطيران" تسير 15 رحلة لنقل 2930 معتمرا للسعودية
مصر للطيران0

"مصر للطيران" تسير 15 رحلة لنقل 2930 معتمرا للسعودية

2017-06-17 14:37:25

تسير شركة (مصر للطيران) اليوم /السبت/ 15 رحلة دولية إلى كل من جدة والمدينة المنورة من مطار القاهرة الدولي؛ لنقل 2930 معتمرا، حيث تقلع 9 رحلات إلى مطار جدة، و6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة.

وأعلنت مصادر بشركة (مصر للطيران) ارتفاع كثافة تشغيل سفر الرحلات الجوية إلى الأرضي المقدسة لنقل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة في 26 رمضان الجاري، على أن يكون أعلى معدل في رحلات العودة بعد انتهاء قيام ليلة 27 من نفس الشهر.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يصل معدل التشغيل ليلة 27 من شهر رمضان إلى 28 رحلة جوية قادمة من مطاري جدة والمدنية المنورة لنقل 5 آلاف معتمر من الأراضي العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

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