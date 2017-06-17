نشرت الفنانة مي كساب، صورة جمعتها بالفنانة هبة مجدي ونيرمين زعزع، من حفل سحور المنتج صادق صباح، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”.

وعلقت “مي” على الصورة، قائلة: “حبايب قلبي نرمين زعزع وهبة مجدي من سحور المنتج صادق الصباح”، وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن إعجابهم بدور مي في مسلسل “لأعلى سعر”، متمنين لها النجاح والتوفيق في مشوارها الفني.

يذكر أن مي كساب، تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “لأعلى سعر”، والمسلسل من بطولة نيللي كريم وزينة وبشرى وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي.