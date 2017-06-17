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ضبط متهمين بحوزتهما 134 طربة حشيش
ضبط كميات من الحشيش

ضبط متهمين بحوزتهما 134 طربة حشيش

2017-06-17 14:00:19

القي ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاسكندرية القبض علي عاطل بحوزته 133 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار ومبلغ 7 الاف جنيه من حصيلة البيع والاتجار وعدد 2 هاتف محمول وذلك اثناء قيادته سيارة .

وضبط عاطل أخر بمنطقة الدخيلة غرب المدينة بحوزته طربة حشيش وهيكل بندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلى الصنع و 5 طلقات من ذات العيار، و خزينة سلاح آلى بداخلها 16 طلقة عيار 7.62 × 39 مم، ومبلغ 2400 جنيه، و 2 هاتف محمول وذلك أثناء قيادته سيارة بمنطقة المنتزة شرق المدينة .

وقد أقر المتهمان بإحرازهما للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم التحفظ علي المضبوطات ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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