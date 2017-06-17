أصدر عدد من الأدباء المصريين بيانا بشأن “تيران وصنافير” أكدوا فيه إن جزيرتَي تيران وصنافير جزءٌ لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ، والجغرافيا، ودفاع الشعب عنها بدمائه، ممثلاً في جنود وضباط القوات المسلحة.

ولا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي، والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.

ويطالب الموقعون على هذا البيان كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور، الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم، واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه، ووقف التنازل عن الجزر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.

كما يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين المعارضين لبيع الجزر.

ويدعو الموقعون على هذا البيان جموع الشعب المصري للاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي تيران وصنافير، بكل الوسائل السلمية والقانونية. ويتعهدون أن يكونوا في مقدمة هذا الاحتجاج.

يلتزم الموقعون على هذا البيان باعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية محتلة، إذا ما تمادى النظام الحاكم وقام بالتصديق على الاتفاقية.

الموقعـــــون

1- نعيم صبري – كاتب روائي

2- أحمد الفخراني – كاتب روائي

3- رشا عبد المنعم – كاتبة مسرحية

4- صفاء فتحي – شاعرة

5- حسن حسين – روائي وناقد

6- ممدوح التايب

7- محمد علي عزب – شاعر وناقد

8- محمد شعبان

9- محمد حربي – شاعر وصحفي

10- أشرف قاسم – شاعر

11- أحمد سراج – شاعر ومسرحي

12- ماهر طلبة – قاص

13- جابر طاحون – كاتب وصحفي

14- سعد عبد الرحمن – شاعر

15- إيليا عدلي – كاتب روائي

16- سيد شومان – شاعر وناقد

17- عبد الخالق حليمة

18- مراد ماهر – قاص وروائي

19- حسن هزاع – شاعر

20- عمر الصاوي – شاعر

21- علي عبدالحميد بدر – شاعر

22- صلاح السروي – أستاذ جامعي

23- أسامة البنا – شاعر

24- السعيد عبد الكريم

25- د. خالد عاشور – كاتب قصة وأستاذ جامعي

26- سامي اسماعيل

27- خالد اسماعيل – روائي وصحافي

28- حسين القباحي – شاعر

29- عبير الفقي – شاعرة ومترجمة

30- ندى إمام – أديبة

31- حامد عزيز

32- رفعت سلام – شاعر

33- عبدالمنعم الباز – كاتب قصة

34- آدم عبدالله

35- رحاب الماحي – شاعرة

36- صبحي موسى

37- صلاح أبونار – مترجم وناقد تشكيلي

38- أمينة عبدالله – شاعرة

39- خالد جابر أحمد – شاعر

40- محمد عبدالمطلب غنيم – كاتب ومترجم

41- ياسر أبو جامع – شاعر

42- محمد هشام – شاعر

43- خالد ثابت – كاتب

44- نور الدين جمال – شاعر

45- عبد المقصود عبد الكريم – شاعر ومترجم

46- حسين جعفر – شاعر

47- محمد علاء الدين – روائي

48- رمزي بشارة – شاعر

49- بهجت صميدة – شاعر

50- أحمد عبدالرازق أبو العلا

51- أحمد هلال

52- نجيب جويلي – كاتب مسرحي

53- د. شوكت المصري- أستاذ بأكاديمية الفنون

54- محمد الحمامصي – شاعر وصحفي

55- د. مروة مختار – باحثة أكاديمية

56- حسونة فتحي – شاعر وباحث

57- حمدي أبو جليل

58- شيماء طُلبه – كاتبة

59- حسن حمادة – شاعر

60- وليد عبد العزيز

61- السيد الخميسي

62- مجدي عطية

63- يحيى وجدي – كاتب وصحفي

64- النوبي الجنابي – شاعر

65- مصطفى القزاز – ناقد

66- عماد فؤاد – شاعر

67- رامي يحيى – كاتب

68- إبراهيم عبد الفتاح – شاعر

69- محمد خير

70- منتصر سلطان

71- حامد أنور – شاعر وباحث

72- هشام أصلان

73- د. حنان فاروق – كاتبة

74- أحمد سعيد

75- محمد سيد ريان – كاتب وباحث

76- محمود العشيري – ناقد وأكاديمي

77- عيد كامل – قاص

78- سارة علام – صحفية وشاعرة

79- سالم أبو شبانة – شاعر

80- صبري حسن – محام وروائي

81- رانيا منسي – قاصة

82- أحمد توفيق

83- حمادة القاضي

84- صالح الغازي – شاعر

85- محمد فاروق – شاعر

86- سيد البالوي – شاعر

87- محمد السيد إسماعيل- شاعر وأكاديمي

88- وافي نصر يسن

89- إبراهيم عبد المجيد – كاتب وروائي

90- محمد محمد خميس – شاعر

91- عاصم عبد ربه – مترجم

92- رغدة مصطفى أمين – شاعرة

93- لمياء مختار – كاتبة ومهندسة

94- أحمد فتحي رزق – كاتب وصحفي

95- محمد علاء الدين – شاعر

96- مصطفى عبد الله- باحث

97- سماح الشريف – كاتبة

98- أشرف حجازي

99- وائل فؤاد ياسين

100- محمد عبد الرحيم

101- جمال القصاص – شاعر

102- د. محمد ربيع هاشم – شاعر ورجل قانون

103- محمد سلام – شاعر

104- سامح قاسم

105- حسن أبو السعود

106- لمياء محمود مطر- كاتبة سيناريو

107- عزت القمحاوي – روائي

108- يوسف مسلم – شاعر

109- عبد الرحمن تمام – شاعر

110- عبد العزيز السماحي – كاتب وروائي

111- محمد عاشور هاشم – روائي

112- أحمد عبدالمنعم رمضان – قاص وروائي

113- نظير حسني

114- علاء فرغلي – روائي

115- تامر صلاح الدين الوطني

116- محمود السعيد

117- زياد علي

118- ماجد عاطف – صحفي

119- سحر وحيد الدين

120- محمد العون – روائي

121- د. محمد محفوظ – كاتب وروائي

122- أحمد عبد المجيد- روائي

123- أيمن فايد – صحفي

124- سيد محمود

125- سعاد سليمان – كاتبة وإعلامية

126- محمد أحمد شمروخ

127- سالي رياض

128- نهى حماد – كاتبة

129- عادل العجيمي – قاص

130- ماجد الراهب – كاتب وباحث في التراث

131- هاني القط

132- السيد فهيم – روائي

133- شرين يونس – صحفية وقاصة

134- محمد إبراهيم محروس – روائي

135- صالح السيد – ناقد

136- منير عتيبة – كاتب

137- هويدا صالح

138- لطفي السيد منصور – مترجم

139- هاني عبد المريد

140- بسنت حسين – كاتبة وناقدة

141- مجدي اليماني

142- صلاح الطير

143- ماجدة جادو

144- رمضان جاب الله – كاتب

145- حسين السيد – كاتب

146- محمود فتحي إبراهيم

147- عصام حسين – قاص وروائي

148- محيي سنبل – شاعر

149- محمد حسان عاشور- مؤلف ومخرج سينمائي ومسرحي

150- ممدوح عبد الستار – قاص وروائي

151- شريف صالح

152- سميح منسي – مخرج سينمائي

153- باسم شرف – كاتب وسيناريست

154- أحمد عطوان – قاص

155- د. محمد المصري – كاتب وأديب

156- عبد الرحيم طايع – شاعر وكاتب

157- محمد صالح البحر

158- محمد نصر – قاص وروائي

159- محمد الجيزاوي – روائي

160- إبراهيم الحسيني – قاص

161- محمود مختار- مخرج وسيناريست

162- تامر سليط – قاص

163- أهداف سويف – كاتبة

164- فتحي المزين – ناشر

165- تيسير فهمي – ممثلة

166- عمرو أسعد

167- سمير الأمير

168- مدحت طه – طبيب ومترجم وشاعر

169- علاء الدين الشناوي

170- رضا محمد عبدالرحيم

171- عبدالغفار العوضي

172- فتحي عبد الله – شاعر

173- أنس صلاح والي

174- رباب كساب – كاتبة

175- غادة نبيل – شاعرة

176- علي عبد العزيز

177- محمد السمالوسي – باحث وكاتب

178- أيمن محمد الشحات

179- نهاد ناشد

180- كريم علي – كاتب

181- أحمد عاشور – سيناريست

182- نجلاء محرم

183- شهاب عماشة – شاعر

184- هناء نور

185- محمود خيرالله – شاعر وكاتب

186- محمد علي إبراهيم

187- أشرف عبد الكريم – كاتب

188- محمد توفيق لبن

189- سعيد نوح – روائي

190- محمد رضا عبدالله

191- فكري عمر

192- إبراهيم القاضي

193- عفت بركات – كاتبة

194- طارق الزرقاني – مخرج بالمركز القومي للسينما

195- أيمن البيلي

196- محمد عبدالله فؤاد

197- الضوي محمد الضوي – شاعر

198- حسام جويلي

199- ناصر عبدالناصر

200- ضحا عاصي – كاتبة

201- عادل متولي – ناشر

202- حسين راشد- فنان تشكيلي وأديب ومسرحي

203- مي رمضان بسطاويسي

204- نجاة علي – كاتبة

205- مصطفى الشيخ

206- ناجي شعيب – شاعر

207- دينا سليمان – كاتبة ومصممة جرافيك

208- أدهم العبودي – روائي

209- حسن صبري – كاتب

210- ولاء محمود السروي

211- إبراهيم سعد الدين

212- صفاء عبد المنعم – كاتبة

213- عبدالوهاب داود – كاتب وصحفي

214- حسين سعيد

215- خالد عزت – سينمائي

216- شحاتة العريان – شاعر

217- نور سليمان – شاعر

218- أحمد فؤاد جويلي – شاعر

219- محمد سمير فودة – شاعر

220- أحمد أبوبكر جاد الحق- شاعر

221- هشام نجم – رجل إنتاج وصناعة

222- إبراهيم السيد – محام بالنقض والإدارية العليا

223- منال السيد – قاصة وروائية

224- سعيد عبد المقصود

225- محمد يونس – كاتب ومترجم

226- محمد إبراهيم أبو سراج – روائي

227- حمدي الجمل – كاتب وصحفي

228- فضل أبو حريرة- رئيس نادي الأدب بالجيزة

229- أشرف عتريس – شاعر

230- صابر رشدي – كاتب

231- عماد علي قطري

232- علاء أبو زيد

233- أنور فتح الباب – كاتب وباحث

234- يسري السيد – كاتب وصحفي

235- عبد الناصر أحمد محمود

236- أشرف عبد المنعم – شاعر

237- أحمد طه النقر – كاتب صحفي

238- هبة قاسم – محامية

239- محمد إبراهيم محروس – روائي

240- سامح محجوب – شاعر

241- هاني عبد الفتاح – طبيب

242- أحمد الصغير – ناقد أدبي

243- محمد عبد المقصود داود- شاعر وكاتب

244- محمد عبدالمنعم زهران- قاص ومسرحي

245- علي عفيفي – شاعر وإعلامي

246- غادة خليفة

247- عبيد طربوش – شاعر

248- حاتم الخطيب

249- ليلى حسين – كاتبة

250- سهير إبراهيم

251- فؤاد حجاج – شاعر

252- شوقي السباعي

253- محمد عبدالسلام

254- محمود صالح معوض

255- أحمد عطا الله

256- حمادة زيدان – شاعر وصحفي

257- ناصر عراق – روائي

258- نهى محمود – معلمة وكاتبة

259- السيد عبد العليم

260- محمد طلعت الجندي

261- جمال الجمل – كاتب

262- ركزيا إبراهيم – باحث في الموسيقى الشعبية

263- ثروت شلبي – صحفي

264- إبراهيم جمال الدين

265- محمد حسني توفيق

266- أسامة فرحات – شاعر

267- أسماء عواد – قاصة وروائية

268- ميلاد زكريا

269- متولي حامد – كاتب

270- فواز قادري

271- هبة عبد الوهاب

272- محمد فريج الشاذلي – شاعر وروائي

273- عبده البرماوي – كاتب

274- هشام أنور عبد العزيز- شاعر وسيناريست

275- طلال فيصل – روائي

276- مجدي عطية

277- محمود حسين – روائي

278- محمد بدوي

279- يحيى الأتربي

280- مرسي سلطان

281- إيهاب الراقد – شاعر

282- زين عبد الهادي

283- سمير المنزلاوي – روائي

284- عبده الشنهوري

285- أمين حداد

286- عمر غراب

287- سامية أبو زيد

288- صالح عبدالعظيم

289- محمد سيد عبد الرحيم

290- حسام نور الدين

291- طارق عباس – شاعر

292- مها محمد – كاتبة

293- علي عبد العزيز – شاعر

294- ثريا عبد البديع – كاتبة

295- أحمد خطاب

296- عمر شهريار

297- طلعت رضوان

298- صفا حلمي – شاعر

299- ربيع حسن – مهندس

300- أحمد عايد – شاعر

301- مصطفى حجازي

302- عبد الكريم نصر الأسيوطي

303- أسماء الطوبجي- شاعرة وقاصة

304- محمد المطارقي- كاتب

305- السماح عبد الله – شاعر

306- عمرو خيري – مترجم

307- حسن أبو بكر – كاتب

308- علاء محمود – كاتب

309- سمير الفيل – كاتب

310- مازن حلمي – شاعر

311- فتحي عبد السميع – شاعر وكاتب

312- عبد الصبور بدر

313- تقى المرسي

314- إكرام عيد – شاعرة

315- محمد رشدي عبد الباسط – شاعر

316- نبيل عتريس

317- أحمد الباسوسي – كاتب

318- سفيان صلاح هلال- شاعر

319- علي عطا – شاعر وروائي

320- أحمد الخميسي – كاتب

321- عربي كمال – شاعر

322- غادة نبيل – شاعرة وصحفية

323- هيثم خيري – كاتب

324- فارس خضر – شاعر وأكاديمي

325- إبراهيم البجلاتي – شاعر وروائي

326- هشام حربي – شاعر

327- شحاتة العريان – شاعر وكاتب

328- أشرف عيسى – كاتب

329- يوسف نبيل – كاتب ومترجم

330- دعاء فتوح – شاعرة وقاصة

331- محمود قاسم – كاتب ومترجم

332- ناصر علي توفيق – شاعر

333- مصطفى السيد – شاعر وكاتب مسرحي

334- محمد غزلان – صحفي وروائي

335- أسامة البنا

336- أبو الحسن سلام – أستاذ جامعي

337- عبد التواب سلامة – شاعر

338- سمر نور – قاصة وروائية

339- سامي الغباشي – شاعر

340- محمد جبريل – شاعر

341- المعتز بالله هيكل – كاتب وسيناريست

342- عادل رستم – شاعر ومترجم

343- أسامة راشد – مترجم وناقد

344- مالك مصطفى – روائي

345- كرم صابر

346- حسني الإتلاتي

347- إيمان حجازي – شاعرة وقاصة

348- محمود قرني

349- هبة العشماوي – مترجمة

350- أسامة الحداد

351- حمزة قناوي

352- إسلام سلامة

353- محمد عيد إبراهيم – شاعر ومترجم

354- أيمن مصطفى الأسمر

355- ريهام حسني – قاصة وناقدة

356- كمال علي مهدي – شاعر

357- باسم محمد عبدالحميد – شاعر ومدرس بالجامعة

358- عصام منصور

359- شريف الشعيبي

360- إكرام بشرى

361- زين العابدين خيري – شاعر

362- عمر مكرم – شاعر

363- منتصر عبدالموجود – شاعر

364- طارق العمري

365- رشيد غمري

366- عبير يوسف

367- سمير عبد الباقي – شاعر وكاتب

368- نهى البلك

369- إبراهيم داود

370- مدحت صفوت

371- راضي جودة

372- محمد توفيق – شاعر وصحافي

373- أحمد المريخي – شاعر

374- هناء نصير

375- وسام الدويك

376- وائل الخطيب

377- د. علي البعلاوي – شاعر ومترجم

378- أحمد حسن عبدالفضيل

379- عبد الفتاح شبانة

380- محمد أبو عوف

381- أمنية طلعت

382- أحمد أبو ليلة

383- أمل عبد الهادي

384- نشأت عبد اللطيف

385- رنا التونسي – شاعرة

386- عماد عبد اللطيف – كاتب

387- محمود الديداموني – شاعر وروائي

388- ياسر الششتاوي – شاعر

389- عبد المنعم عثمان – مخرج تليفزيوني

390- شريف سمير – قاص

391- آمال الميرغني

392- عمرو البطل – شاعر

393- محمود عبد الباري تهامي – باحث وناقد

394- محمد هاشم

395- إيمان السباعي

396- إيهاب الكومي – روائي

397- مجدي خاطر – مترجم

398- د. خالد البوهي – شاعر وناقد

399- وائل فاروق – ناقد وأستاذ جامعي

400- أمل جمال – شاعرة

401- أيمن بكر

أدباء عرب متضامنون مع الأدباء المصريين

1- على رياض – شاعر (العراق)

2- علي السباعي - قصاص (العراق)

3- عبدالفتاح بن حمودة – شاعر (تونس)

4- صلاح فائق – شاعر (العراق)

5- محمد إقبال حرب – روائي (لبنان)

6- جمال الهاشمي (العراق)

7- مروان علي – شاعر (سوريا)

8- أنيس الرافعي – كاتب وقاص (المغرب)

9- دينا نسريني – روائية (سوريا)

10- يوسف محمود الحميدي- كاتب ومثقف (فلسطين)