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انفجارات عنيفة في درعا على الحدود السورية - الأردنية
قوات الجيش السورى فى درعا ـ سوريا

انفجارات عنيفة في درعا على الحدود السورية - الأردنية

2017-06-17 13:50:57
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وقع انفجار بمدينة درعا على الحدود السورية الأردنية، مما أدى إلى حالة من الهلع بين الأردنيين في مناطق المجاورة للحدود السورية.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية، أن سكان المناطق الحدودية في الرمثا وأجزاء كبيرة في إربد سمعوا دوي انفجارات قوية من داخل الأراضي السورية هزت منازلهم، مؤكدين أنها الأعنف والأقوى منذ بداية الأزمة السورية.

وتحاول قوات النظام السوري السيطرة على منطقة جمرك درعا القريبة من الحدود الأردنية وسط مقاومة قوية من قبل المعارضة السورية.

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