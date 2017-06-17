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بالصورة.. إلهام شاهين تهنئ نيرمين الفقي بعيد ميلادها
إلهام شاهين

بالصورة.. إلهام شاهين تهنئ نيرمين الفقي بعيد ميلادها

2017-06-17 13:52:04

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة نيرمين الفقي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال نشرها لصورة جمعتهما، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”.

وعلقت “الهام”، على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي يا نرمين كل سنة وأنتي طيبة”، وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن حبهم لنيرمين وشعورهم بالاشتياق لأعمالها الدرامية.

يذكر أن آخر أعمال “إلهام شاهين” هو مسلسل “ليالي الحلمية” في موسمه السادس، وفيلم “يوم للستات”، الذي شاركها في بطولته كل من ناهد السباعي وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة.

إلهام شاهين ونيرمين الفقي

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