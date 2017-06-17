وزير الأوقاف: التدين الرشيد يسهم بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة2017-06-17 13:45:20
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رمضان شهر المراقبة والإتقان، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا ومتقنا، مشيرًا إلى أن الإسلام قد أوصى بإتقان العمل والإخلاص فيه، مستشهدًا بقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)، فالعمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والإتقان، كما أن العبادة تعلم الإخلاص، فأركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج قائمة على الإتقان، فالذي لا يتقن عمله في الدنيا مضيع للأمانة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالحلقة السادسة عشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) تحت عنوان: ”إتقان العمل“ بحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من قيادات وزارة الأوقاف والعلماء وعدد كبير من المواطنين.
وأضاف “جمعة”، أن الدولة كحكومة ومؤسسات تعمل كفريق عمل متجانس في ضوء ما نسميه عموم الفهم وخصوص التكاليف، وأن الأعمال تسير بطريقة كبيرة من التلاحم والتعاون بين المؤسسات، لافتا إلى أن التنوع الثقافي والمعرفي مع التعريف العميق بمفاهيم الدين وتصحيحها كان الهدف من الملتقى من خلال التلاقي والتواصل الفكري بين المثقفين ورجال الدين ، مما يؤكد أن الدين ليس بمعزل عن الحياة ، فهناك قاسم مشترك نعمل من خلاله على بناء دولة قوية، مؤكدًا أن الدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، وأن تدينًا رشيدًا واعيًا يسهم بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة , مشيدًا بدور التليفزيون المصري وشبكة إذاعة القرآن الكريم بالبث الحي المباشر لكثير من فاعليات الملتقى ، فهذا سبب أساس من أسباب النجاح ، فلا يمكن لأحد أن ينجح وحده .
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