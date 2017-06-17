أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية.

وذكرت قيادات العمليات - في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” أن قيادة قوات الحدود تنطلق بعملية واسعة باسم (الفجر الجديد) لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية ومن 3 محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الاردنية.

من ناحية أخرى، أكد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم السبت أن عميد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة قتل متأثرا بجروح بليغة أصيب بها مساء أمس.

ونقلت (واع) عن المصدر قوله إن “الملا وهو يعد عميد مسلحي تنظيم داعش في حوض الزور (45 كم شمال شرق بعقوبة) ويبلغ من العمر 60 عاما قتل متأثرا بجروح بليغة أصيب بها بعد مشاركته في الهجوم على إحدى نقاط المرابطة للحشد الشعبي في قرية الدواليب ضمن حوض شروين مساء يوم أمس”.

وأضاف المصدر أن “الملا والذي يعتقد بأنه من أهالي الحويجة يعد ممثل المفتي الشرعي لولاية ديالى ضمن حوض الزور وفق المعلومات المتوفرة”.

وكان أحد مقاتلي الحشد العشائري قد أصيب في إحباط هجوم شنه “داعش” على نقاط المرابطة الأمنية في قرية الدواليب ضمن حوض شروين.