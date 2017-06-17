حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، من ترك الأطفال عراة في الشواطئ والمصايف لساعات طويلة لتجنب الإصابة بالتهابات وتسلخات الشمس، ناصحا الأباء بارتداء أبنائهم لـ”تي شيرت” أو وضع كريمات “الوقاية من أشعة الشمس”.

وأعلن خلال لقاءه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، ان أفضل الأوقات لنزول الأطفال المياه للسباحة خلال فترة الصيف هي فترة الصباح الباكر وفترة العصيرة، مؤكدا أن أشعة الشمس فوق البنفسجية خلال فترة العصيرة مفيدة للجلد.

وأضاف أن مرض “الحمونيل” يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه جلد الأطفال، مشددا على ضرورة التهوية الجيدة والاستحمام بمياه باردة لتجنب المرض، ووضع “محلول كنالينا” وغسل الجسم به مرتين يوميا صباحا ومسائيا.

وحذر من إهمال مرض “حمونيل” حيث يقوم المصاب به بالحك بمناطق الاصابة مما يتسبب في جرحه وتلويث الجرح.

ونصح الأمهات بتغيير حفاضات الأطفال بانتظام حتى لا يصاب الطفل بـ”التهاب الحفاضات”، مشيرا إلى إمكانية جعل الأطفال ترتدي الملابس الداخلية القطنية في بعض الأوقات مع وضع الكريمات المرطبة أثناء تغيير الحفاضات.