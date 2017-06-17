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عزاء والدة الفنان أيمن منصور اليوم بالكنيسة الإنجيلية
أيمن منصور

عزاء والدة الفنان أيمن منصور اليوم بالكنيسة الإنجيلية

2017-06-17 13:40:08

يستقبل الفنان الشاب أيمن منصور عزاء والدته، اليوم، بالكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير، الساعة السابعة مساء، كما شيع جثمان الراحلة من الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكانت والدة الممثل الشاب أيمن منصور توفيت مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الممثل الشاب، كان مسلسل “ريح المدام” مع الفنان أحمد فهمي الذي يذاع على فضائيات النهار.

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