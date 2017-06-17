 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 02:10 مساءً
روابط سريعة
«الزراعة»: توفير كرتونة البيض بـ35 جنيه قريبا
الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة
الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة

«الزراعة»: توفير كرتونة البيض بـ35 جنيه قريبا

2017-06-17 13:38:45
محيط- خالد الريس

أكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، أن سعر الدجاجة من المزرعة 26 جنيه، فيما تصل سعر كرتونة البيض من المزرعة إلى 35 جنيه.
وأعلنت محرز خلال لقائها ببرنامج “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلى 50 جنيه بالأسواق، موضحة أن وزارة الزراعة قد اتفقت مع وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوصيل سعر كرتونة البيض للأسواق التموينية بسعر 34 جنيه لتوفيرها للمواطنين بـ35 جنيه.
وأشارت إلى أن معايير “العرض والطلب” هي المسئول الاول عن زيادة الأسعار، مشددة على ضرورة وضع آلية لدبح الدواجن بانتظام  بالمجازر حتى تتوافر في الأسواق بشكل دائم .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3