أكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، أن سعر الدجاجة من المزرعة 26 جنيه، فيما تصل سعر كرتونة البيض من المزرعة إلى 35 جنيه.

وأعلنت محرز خلال لقائها ببرنامج “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلى 50 جنيه بالأسواق، موضحة أن وزارة الزراعة قد اتفقت مع وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوصيل سعر كرتونة البيض للأسواق التموينية بسعر 34 جنيه لتوفيرها للمواطنين بـ35 جنيه.

وأشارت إلى أن معايير “العرض والطلب” هي المسئول الاول عن زيادة الأسعار، مشددة على ضرورة وضع آلية لدبح الدواجن بانتظام بالمجازر حتى تتوافر في الأسواق بشكل دائم .