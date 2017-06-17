في سلسلة “محيط” عن رمضان في عيون الشعراء ، وقع الاختيار على الشاعر و الموسيقار العراقى حكمت الناهى و قصيدته “غريب رمضان ” و الذى يأسى فيها على أحوال وطننا العربي السجين ، و أحواله في الغربة عندما يجتمع الجميع على فطار رمضان و يظل هو الغريب .

و فيما يلى نص القصيدة :

رفيف الشوق ورذاذ البحر يتناغمان

وترنيمة قيثارة لعازف ولهان

وقوس قزح في الشفق وصوت أذان

وغربتا اثقلت كاهلي وتلاشت بين الوجدان

وصدى الذكرى في بحر الاحزان

يا ايام الخوالي عودي كنت هناك وهنا كان

مللتك يا منافي الالم رفقا ببقايا انسان

تموت الاشجار شاخصتا وننتهي جذوعا محروقة الاغصان

وتنعينا نشرة الاخبار في الغربه رحل الاديب الفنان

الناس تفطر مجتمعتا وانا الغريب في رمضان

يا ثملا من جوع وعطش لعن الله الاوثان

اغص بذكراك يا وطنا تحكمك الاوباش الرعيان

قارب تتلاطمه الامواج يشتاق يخاف الشطئان

وطني العربي كبير السجن والي الامر هو السجان

يا ليتنى نورسا أطير في سرب فوق الاوطان

بلا وثيقة سفر حرا مطلوق الجنحان

هنيئا لك يا نوارس تجاوزتي مكر الانسان

حضا رة الامم بناء الانسان وليست مدنا شامخة البنيان