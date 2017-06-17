شاهد.. رد مساعدة رامز جلال على "ريهام سعيد" بعد أن وصفتها بالـ"رزلة"

ردت موني هلال علي مساعدة الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” على الإعلامية ريهام سعيد، التي وصفتها أثناء حلقتها أول أمس بأنها “بت رزلة”.

ونشرت “هلال” صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتبت عليها: “ريهام سعيد قالت عليا بت رزلة مع إني كنت لذيذة معها جدا”.