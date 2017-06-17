ترامب يشيد بزيادة ميزانية جيش كندا بنسبة 70% خلال 10 أعوام2017-06-17 13:29:03
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بكندا؛ لاتخاذها قرار زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 70% خلال الأعوام العشرة المقبلة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودر، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في بيان مكتوب.
وقال البيان، إن الجانبين تناولا العديد من الموضوعات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الرئيس ترامب هنّأ ترودو على إقرار بلاده زيادة نفقاتها العسكرية”.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سينك ساجان، أنه سيتم رفع الميزانية المخصصة لجيش بلاده خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 70%، لتبلغ 32.7 مليار دولار كندي (نحو 24.2 مليار دولار).
من جهة ثانية، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس البيرو، بيدرو بابلو كوشينسكي.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن ترامب نقل إلى كوشينسكي بشكل مُفصّل “السياسة تجاه كوبا” التي أعلن عنها أمس، كما بحث الطرفان الوضع في فنزويلا.
ومساء أمس، أعلن ترامب في كلمة ألقاها في فلوريدا، إلغاء مسيرة التطبيع التي بدأها سلفه باراك أوباما مع كوبا.
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