ضبط اثنين استوليا على سيارة نقل محملة بـ 2500 لتر سولار2017-06-17 13:27:43
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين اثنين قاما بالاستيلاء على سيارة نقل محملة بـ 2500 لتر سولار، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا.
وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من كل من قاسم محمد عبد العليم دسوقي “27 سنة” سائق بشركة أبناء مصر للتعمير “أبناء حسن علام” ومقيم بمنطقة الغمازة الكبري ـ طوخ / قليوبية، وقاسم زاد عبد الكريم حسين 56 سنة موظف بذات الشركة ومقيم قرية المعلا مركز إسنا الأقصر بأنهما حال سيرهما بإحدى المدقات الجبلية المتفرعة من الطريق الإقليمي دائرة القسم بالسيارة رقم م ب ي 864 ربع نقل جامبو بيضاء اللون “ملك الشركة عملهما” محمل عليها فنطاس يحوي 2500 لتر سولار ، وفوجئا بشخص ملثم وبحوزته بندقية آلية، قام بتهديدهما وأجبرهما على التوقف والترجل من السيارة واستولى عليها وبداخلها هاتف محمول.
وأثناء السير في إجراءات البحث، وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمد أحمد سالم سليمان “شهرته محمد السويسي” 31 سنة سائق بذات الشركة عمل المبلغان، ومقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية والسابق اتهامه في القضية رقم 9989 لسنة 2013م شبين القناطر “سلاح ناري بدون ترخيص”، وإبراهيم محمد محمود عبد السميع مسلم 20 سنة سباك ومقيم شبين القناطر بالقليوبية (وجاري ضبطه).
وتبين بعد إجراء التحريات صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبط المتهم الأول، وأقر بأنه نظرا لعمله بذات الشركة (محل عمل المبلغين) وخطط لسرقة السيارة بعد علمه بخط سيرها، واستعان بالمتهم الثاني، وقاما بتتبع خط سير السيارة باستخدام السيارة رقم ط ع د 8236 ربع نقل شيفروليه زرقاء اللون ملك المتهم الهارب بموجب عقد بيع، وتمكن الأخير من الاستيلاء على السيارة تحت تهديد بندقية آلية على النحو المشار إليه.
وتم بإرشاده العثور على السيارة المستولي عليها بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي، وكذلك بندقية آلية، و 10 طلقات من ذات العيار بمسكنه والسيارة رقم ط ع د 8236 ربع نقل شيفروليه زرقاء اللون “ملك المتهم الهارب”، والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.
واعترف بقيامه بالتصرف في حوالي 1000 لتر من حمولة السيارة المستولي عليها ببيعها لعمال المحاجر ولا يمكنه الإرشاد عنهم.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
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