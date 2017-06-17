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وزيرة الاستثمار: ضوابط للمناطق الحرة والتزام المصانع بإجراءات البيئة
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

وزيرة الاستثمار: ضوابط للمناطق الحرة والتزام المصانع بإجراءات البيئة

2017-06-17 13:24:29

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إنها بحثت مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وضع ضوابط للمنطقة الحرة بالمحافظة، وتفعيل اللامركزية ودعم الشباب، والتزام جميع المصانع بإجراءات البيئة.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم، السبت، لمحافظة بورسعيد، والتي اختتمتها بزيارة مصنع “سينمار” للكيماويات، حيث بدأ المصنع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 280 مليون دولار خلال العام الحالي، مع زيادة بنسبة 30% في حجم العمالة.

وشددت وزيرة الاستثمار على ضرورة التزام المصنع بالبعد البيئى فى جميع مشروعاته.

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