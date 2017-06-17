أعتبر السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “ما كان داعي له وسيزيد الأمور تعقيدا”، واصفا إياه بأنه “مسيس” .

وأشار حسين هريدي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، إلى أن البيان سيعطي الأمل للحكومة القطرية بالاستمرار على استراتيجيتها وسياساتها الحالية.

وأوضح أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أصدر بيانا سابقا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ 3 أسابيع، مؤكدا أن البيان أثار علامات استفهام من حيث التوقيت ومحتواه الذي وصفه بالسيء.

وأضاف “أن التدخلات المتسرعة والغير مدروسة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لا تخدم حقوق الإنسان”، مؤكدا أن قطر استطاعت السيطرة على وسائل إعلامية تشكل الرأي العام العالمي حيث بيتم الترويج لفكرة “حصار قطر”.

وكان زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد أصدر بيانا أعرب فيه عن قلقه على أوضاع حقوق الإنسان في قطر نتيجة مقاطعة دول السعودية والبحرين والإمارات لها.