تنطلق الشهر المقبل فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح، وهي الدورة التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، التي سيديرها فريق عمل جديد يرأسه الناقد الدكتور حسن عطية بينما يتولى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح موقع “مدير المهرجان.

وقال عطية إن دورة هذا العام تحمل الكثير من ملامح التطوير والتغيير، بما يليق بحدث مسرحي كبير، مضيفا أن هذه الدورة ستشهد خطوات واسعة في اتجاه تطوير شكل ومضمون المهرجان، بما يليق بفاعلية بهذا الحجم وهذه الأهمية.

وتابع: “سيضم المهرجان في حلته الجديدة إلى جانب قسم المسابقة الرسمية الذي يتنافس على جوائزه عشرون عرضا مسرحيا، قسما للعروض المختارة تتنافس فيه 15 عرضا على جائزة الجمهور”، لافتا إلى استحداث قسمين آخرين في المهرجان سيضفيان عليه الكثير من الحيوية.

من جانبه، قال الفنان إسماعيل مختار إن دورة هذا العام ستحمل الكثير من ملامح التطوير، موضحا أن فريق عمل هذه الدورة حرص على استكمال ما بناه الفريق السابق الذي بذل الكثير من الجهد.

وأضاف أن عددا كبيرا من مجموعة عمل المهرجان في دوراته السابقة تشارك هذا العام، مع تطعيم الفريق بكفاءات من أعمار واتجاهات متعددة، موضحا أن تفاصيل الأقسام والأفكار الجديدة والتطوير سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن تنافس هيئة قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح بخمسة عروض مسرحية تتنوع أشكالها الفنية واتجاهاتها الفكرية، تم اختيارها لتمثل الهيئة.

وستمثل الهيئة في المسابقة الرسمية عروض: “مشرب شاي” لفرقة بني سويف القومية، “لامبو” لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، و”السفير” وهو عرض حائز على جائزة المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وفي قسم العروض المختارة يشارك عرضا “سيرة بني زوال” لفرقة سوهاج القومية، و “الكبير” لقصر ثقافة “نعمان عاشور”.

وتم اختيار هذه العروض عبر آلية جديدة تطبق هذا العام لأول مرة، إذ لم تعتمد نتائج “المهرجان الختامي لفرق الأقاليم” كما كان معتادا في السنوات السابقة.

وأوضح صبحي السيد مدير إدارة المسرح في الهيئة أن عنصر الوقت كان ضاغطا، لافتا إلى أن انتظار نتائج المهرجان الختامي للأقاليم كان يعني عدم المشاركة في المهرجان القومي، فتم تكوين لجنة مشاهدة من 6 أعضاء بالإضافة لمدير إدارة المسرح، لاختيار العروض المشاركة في المهرجان.

في غضون ذلك، تم اختيار العرض المسرحي “أترك أنفي من فضلك” ليمثل مركز الهناجر للفنون في منافسات المهرجان القومي للمسرح في دورته العاشرة.

العرض كتابة وإخراج إسلام إمام، عن ثلاث روايات هي “أليس في بلاد العجائب”، “قضية أنوف”، و “الأنوف المتصارعة”. فكرة العرض تدور حول الاختلافات البسيطة الطبيعية بين الأشخاص، التي قد يعتبرها بعض الناس محل سخرية.

وقال مخرج العرض إسلام إمام إن العمل كوميديا تلقي الضوء على محاولات إيقاع الفتنة بين الأصدقاء والعائلات، وأن المتلونين والمنتفعين هم سبب الصراع والفرقة في مجتمعنا وأننا إذا أردنا أن نخلق مجتمعا متحضرا يجب أن نتقبل كل من يعيش معنا أيا كان لونه أو دينه أو معتقداته .

العرض بطولة رامي الطنباري، عابد عناني، نور القاضي، مصطفي سعيد، رضا طلبه، تامر الكاشف، محمد خالد، دعاء رمضان، ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، استعراضات محمد عبد الصبور، ملابس مروة عودة ، موسيقي محمد خالد .