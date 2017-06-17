أكد إياد علاوي نائب الرئيس العراقي أن لمصر ديونا في أعناق العراق نظرا لما قدمته من تضحيات للعالم العربي والإسلامي، وأن دور مصر سيظل رائدا في المنطقة ولا بديل عنه، مشددا على مساندة ودعم بلاده لمصر حيث أنها محور الاعتدال بالمنطقة.

وقال علاوي - خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للقاهرة اليوم السبت “إنني سأسعي إلى إقناع المسؤولين بالعراق لتحقيق الحصانة الاقتصادية لمصر، منوها بعروبة العراق وأهمية الانتصار السياسي دعما للانتصار العسكري والأمني على تنظيم (داعش) الإرهابي”.

ولفت إلى أهمية موقع العراق ودوره كجسر بناء مع جيرانه، لاسيما في تركيا وإيران، مضيفا “مستعدون لحوار بناء من أجل استقرار المنطقة التى نحن جزء منها.. وتحدثنا بصراحة مع أنقرة وطهران بهذا الشأن لاحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”.