أعلن جهاز الإعلام التابع للقوات البحرية الأمريكية مصرع 4 طيارين أمريكيين طاروا على طائرات “إف-18”.

وأفاد تقرير إعلامي أذاعته شبكة “زفيزدا” الإخبارية الروسية، اليوم السبت، أن خللًا في نظام الأكسجين وراء مصرع أربعة طيارين من الطيارين الأمريكيين الذين يقودون مقاتلات “إف-18”.

وأظهر التحقيق أن طيارين كانوا يشكون من تلوث الهواء الذي يتسبب في إغمائهم. وتلقت القيادة أكثر من 100 بلاغ عن مشكلات مقلقة في أوقات متفرقة.

ويشار إلى أن سبب الخلل في نظام الأكسيجين لم يتم كشفه وما زال أمام الخبراء طريق طويل للوصول إلى معرفة السبب.