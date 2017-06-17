قال موقع صحيفة “إيكاثيمرينى” اليونانية: إنه تم رفع العلم اليونانى على مبنى السفارة المصرية فى الدوحة، أمس الجمعة، لتبدأ أثينا بذلك رسميًّا تمثيل القاهرة فى قطر.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية: “عقب إتمام المفاوضات الضرورية تم التوقيع على اتفاقية مؤخرًا بين اليونان ومصر لتمثيل القاهرة فى قطر”، متابعًا: “الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ على الفور، وتغطى الشئون الدبلوماسية والإدارية والقنصلية”.